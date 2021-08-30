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Хавбек «Ман Сити»: «В АПЛ есть невероятные команды, но наш состав – лучший в мире»
Родри высказался о начале сезоне для «горожан»
15:59
Родри / Фото: Twitter
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о главных соперниках «горожан» в грядущем сезоне. Его слова приводит Manchester Evening News.
«В Премьер-лиге есть невероятные команды. «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль». Они продолжают расти, так что нынешний сезон будет таким же непростым, как и предыдущий. Мы вновь постараемся выложиться на 100 %. Думаю, у нас лучший состав в мире, мы счастливы»
Напомним, в 3-м туре АПЛ «Манчестер Сити» уничтожил «Арсенал» (5:0).
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