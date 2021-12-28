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Хавбек «Манчестер Юнайтед» может перейти в чемпионат Испании

«Реал Сосьедад» заинтересован в покупке Хуана Маты
Футбол Премьер-Лига (Англия)
16:48
Хавбек «Манчестер Юнайтед» может перейти в чемпионат Испании
Хуан Мата / фото - Getty Images

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» испанец Хуан Мата уже в ближайшее время может вернуться в Примеру. По информации издания Cadena SER, «Реал Сосьедад» заинтересован в игроке.

Источник сообщает, что 33-летний полузащитник сменит клубную прописку летом 2022 года, когда завершиться его контракт с МЮ. В текущем сезоне Мата ни разу не появился на поле.

Напомним, в последнем матче МЮ не сумел победить в гостях у аутсайдера АПЛ.

Михаил Рыбак
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Теги

Манчестер Юнайтед Хуан Мата Реал Сосьедад

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