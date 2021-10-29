С Буяльским и де Пеной, но опять без Супряги. «Динамо» снова отправилось в Мариуполь
Хавбек «Мариуполя» ожидает совершенно другой игры с «Динамо» в чемпионате
Киевляне выбили азовцев в Кубке Украины
29 октября 22:58
Алексей Кащук / Фото - ФК Мариуполь
Полузащитник «Мариуполя» Алексей Кащук поделился ожиданиями от матча 13-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо». Слова футболиста передает пресс-служба азовцев.
Команда настроена на эту игру хорошо. После тяжелого кубкового матча мы уже восстановились. Настроение боевое. Готовимся с полной серьезностью.
Сто процентов – матч будет другой! После кубковой игры мы получили много позитивной информации о сопернике. Думаю, в субботу игра будет совсем другой.
Какой именно другой – увидим завтра на поле. Но думаю, все будет хорошо. Готовимся серьезно, но боязни нет. Для нас сейчас каждая игра важна.
«Динамо» отправилось в Мариуполь с Виталием Буяльским и Карлосом де Пеной, пропустившими кубковый матч (2:1).
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