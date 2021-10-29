Хавбек «Мариуполя» ожидает совершенно другой игры с «Динамо» в чемпионате

Алексей Кащук / Фото - ФК Мариуполь

Полузащитник «Мариуполя» Алексей Кащук поделился ожиданиями от матча 13-го тура украинской Премьер-лиги против «Динамо». Слова футболиста передает пресс-служба азовцев.

Сто процентов – матч будет другой! После кубковой игры мы получили много позитивной информации о сопернике. Думаю, в субботу игра будет совсем другой.

Какой именно другой – увидим завтра на поле. Но думаю, все будет хорошо. Готовимся серьезно, но боязни нет. Для нас сейчас каждая игра важна.