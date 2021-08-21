Капитан «Ворсклы»: «После КуПСа на нас вылилось много грязи»
Хавбек «Металлист 1925»: «Забей пенальти – игра сложилась бы по-другому»
Новички УПЛ потерпели третье поражение
Юрий Батюшин / фото - Металлист 1925
Полузащитник «Металлиста 1925» Юрий Батюшин прокомментировал поражение от «Ворсклы» (2:0) в пятом туре УПЛ:
«Если проиграли, значит по делу. Хотелось не терять здесь очки, могли зацепиться хотя бы ничью точно.
Забей пенальти и игра сложилась бы по-другому».
Уступая в один мяч, Батюшин не смог реализовать пенальти и вернуть «Металлист» в игру. После этого «Ворскла» забила еще один мяч и не оставила шанса харьковчанам.
Главный тренер полтавчан Юрий Максимов назвал это пенальти – переломным моментом встречи.
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