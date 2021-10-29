Юный хавбек «Александрии» не скрывал эмоций после дубля в ворота «Металлиста 1925»
Хавбек «Металлиста 1925» получил предложения из Европы
Уже сейчас у футболиста есть два варианта продолжения карьеры
29 октября 17:00
Дмитрий Крыськив / Фото - Металлист 1925
Полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Крыськив заинтересовал европейские клубы. Об этом сообщил агент 21-летнего игрока Юрий Данченко.
Дима Крыськив – один из лидеров «Металлиста 1925» и нынешней молодежки. На него сейчас большой спрос. У нас на руках, например, уже есть предложение от бельгийского и чешского клубов.
Хавбек провел в общей сложности 37 матчей за харьковчан. В них ему удалось отличиться 5 голами и 4 ассистами. На его счету также 7 игр за молодежную сборную с двумя забитыми мячами.
Ранее Крыськив был признан лучшим игроком 12-го тура УПЛ.
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