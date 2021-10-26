Кривенцов назвал преимущество «Александрии» в матче против «Металлиста 1925»
Хавбек «Металлиста 1925» рассказал, чем опасна сегодняшняя «Александрия»
Команды вскоре проведут матч 1/8 финала Кубка Украины
Максим Задерака / Фото - Металлист 1925
Полузащитник «Металлиста 1925» Максим Задерака рассказал в эфире Футбол NEWS, чего стоит ожидать от соперника в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Александрии».
Мы смотрели игры «Александрии». Это очень крепкий соперник, который показывает хорошие результаты на протяжении многих лет.
Они очень опасны при стандартах и хорошо выбегают в контратаки. Также у них проходят хорошие фланговые передачи. Соперник постоянно ставит себе задачу попадать в еврокубки. Нам будет очень нелегко и интересно.
Ранее мнением по поводу игры поделился главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов.
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