Хавбек «Металлиста 1925» рассказал, чем опасна сегодняшняя «Александрия»

Максим Задерака / Фото - Металлист 1925

Полузащитник «Металлиста 1925» Максим Задерака рассказал в эфире Футбол NEWS, чего стоит ожидать от соперника в матче 1/8 финала Кубка Украины против «Александрии».

Они очень опасны при стандартах и хорошо выбегают в контратаки. Также у них проходят хорошие фланговые передачи. Соперник постоянно ставит себе задачу попадать в еврокубки. Нам будет очень нелегко и интересно.