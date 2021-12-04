Хавбек «Металлиста 1925»: «У нас затянулась эта полоса без побед. Остается только работать»

Кравченко – о серии неудач команды

Дмитрий Кравченко / Фото - Металлист 1925

Полузащитник «Металлиста 1925» Дмитрий Кравченко высказался о предстоящем матче 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Колоса» и серии неудач команды. Слова хавбека передает пресс-служба клуба.

Пожалуй, можно и не вспоминать, что у команды сейчас недостаточно приятная серия. Как тренироваться на фоне того, что последние матчи не очень удачными получились?

Да, как-то у нас затянулась эта полоса без побед. Я думаю, нам остается только работать, тренироваться, выходить и побеждать. Только так мы можем перевернуть эту ситуацию.

Как идет подготовка к матчу с «Колосом»?

Подготовка проходит как всегда. Наш обычный тренировочный процесс. Никто не нагнетает ситуацию, наоборот, пытаются нас тренеры настроить на положительный результат.

Насколько разозлились из-за того, что давно не брали очки?

Не знаю, как разозлились, но хочется, конечно, как можно скорее победить. Тем более, наша последняя игра в Харькове, перед своими болельщиками надо побеждать. И тогда все будет нормально.

Насколько серьезный соперник «Колос»?

Соперники все серьезные. «Колос» один из них. Хорошая команда, боевая, у них сменился главный тренер. Они выиграли последние матчи. Так что у них все сейчас более-менее нормально. Серьезно настраиваемся, нам нужно только побеждать.

Ранее главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов объяснил серию из пяти поражений подряд.