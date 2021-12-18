Хавбек «Металлиста» назвал фактор, который может помочь пройти «Зарю» в Кубке

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Евгений Подлепенец / Фото - ФК Металлист
Полузащитник «Металлиста» Евгений Подлепенец поделился мнением о будущем сопернике в четвертьфинале Кубка Украины – «Заре». Слова футболиста передает пресс-служба харьковчан.
Было бы интересно сыграть с каждой командой, которая могла нам достаться. «Заря» – значит, «Заря». Воспринял результаты жеребьевки позитивно. Соперник практически каждый год занимает 3-е место в УПЛ, будет сложная игра.
Луганчане очень хорошо выступили в Лиге конференций – 7 очков в достаточно сложной группе, молодцы. Сбалансированная команда, качественные исполнители и один из лучших тренеров в Украине.
Матч в Харькове, это нам на руку. «Заря» давно уже не играла при таком количестве зрителей, и мы должны сделать незабываемый день для нее.
Также своих соперников в четвертьфинале Кубка Украины узнали «Динамо» и «Шахтер».
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