Хавбек «Металлиста» назвал фактор, который может помочь пройти «Зарю» в Кубке

Евгений Подлепенец / Фото - ФК Металлист

Полузащитник «Металлиста» Евгений Подлепенец поделился мнением о будущем сопернике в четвертьфинале Кубка Украины – «Заре». Слова футболиста передает пресс-служба харьковчан.

Луганчане очень хорошо выступили в Лиге конференций – 7 очков в достаточно сложной группе, молодцы. Сбалансированная команда, качественные исполнители и один из лучших тренеров в Украине.

Матч в Харькове, это нам на руку. «Заря» давно уже не играла при таком количестве зрителей, и мы должны сделать незабываемый день для нее.