Хавбек «Монако»: «Шахтер» – хорошая команда. Знаю многих бразильцев из нее»

Жан Лукас – о предстоящем противостоянии в раунде плей-офф Лиги чемпионов

Жан Лукас / Фото - ФК Монако

Полузащитник «Монако» Жан Лукас высказался по поводу предстоящего противостояния с «Шахтером» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Первая встреча состоится уже сегодня, 17 августа. Слова бразильца передает пресс-служба «монегасков».

Знаю многих бразильских игроков «Шахтера». Это хорошая команда. Впрочем, как и мы. Будет сложная игра, но все работают ради выхода в группу Лиги чемпионов. Все матчи имеют значение, даже если этот будет важнее других. Перед нами большой вызов. Могу вам сказать, что все мы подготовлены. Каждый мотивирован добиться положительного результата. Сделаем все от нас зависящее, чтобы достичь хорошего результата и выйти в группу.

За игрой квалификации Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Монако» – «Шахтер» онлайн. Начало – в 22:00.