Хавбек МЮ: «Думал, что Украина – расистская страна, но я начал страдать в Англии»

Фред высказался о расизме в свой адрес

Фред / Фото: Twitter

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред высказался о расизме в свой адрес во время карьеры в Англии. Его слова приводит Globo Esporte.

«Это была очень плохая ситуация. Я думал, что Украина более расистская страна, но у меня не было проблем в Украине, а в Англии я начал страдать. Думаю, этот момент ничего не изменил, потому что, к сожалению, в нашем обществе остается расизм, это плохо, но мы должны знать, как с этим бороться. Этот парень проявил расизм по отношению ко мне, и я не мог его ударить. Нужно уметь справляться с эмоциями. Сегодня это повторяется, происходит все чаще и чаще, потому что в жизнь активно вливаются социальные сети, где каждый может создать какой-то профиль и оскорбить другого. Власти должны принимать более решительные меры по отношению к расистам. Не только расизм, но и остальная дискриминация, гомофобия… Это глупо. Власти должны жестче проявлять позицию по этим вопросам. Здесь, в Англии, если вы играете в футбол, люди почти не видят, что творится в социальных сетях, где возникают проблемы расизма».

Напомним, Фред с МЮ уступил «Вильярреалу» в финале Лиги Европы (1:1, пен. 10:11).