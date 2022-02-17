Лига Европы. «Барселона» сыграла вничью с «Наполи». Как это было
Хавбек «Наполи» готов перебраться в «Барселону» или «Реал»
25-летний испанец намерен продолжить карьеру у себя на родине
17 февраля 18:59
Фабиан Руис / Фото - football-espana.netПолузащитник «Наполи» Фабиан Руис желает сменить клубную прописку уже в ближайшее летнее трансферное окно.
Как сообщает Calciomercato, 25-летний испанец открыт к переходу в два испанских гранда – «Барселону» и «Реал».
В текущем сезоне Руис сыграл за «Наполи» 23 матча во всех турнирах, в которых он забил пять голов и оформил четыре ассиста.
Напомним, что «Наполи» будет довольно трудно договориться о продлении соглашения с хавбеком из-за интереса со стороны грандов европейского футбола.
В минувшем году мадридцы намерены были подписать Руиса.
Комментарии 0