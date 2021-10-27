Защитник «Металлиста 1925» – о 2:5 с «Александрией»: «Был шанс сравнять счет»
Хавбек новичка УПЛ заявил, что команда уже адаптировалась к элите
Коллектив выдал мощный старт и расположился на седьмой строчке
Антон Савин / Фото - Металлист 1925
Полузащитник «Металлиста 1925» Антон Савин поделился мнением о выступлениях команды в элитном дивизионе. Дебютанты УПЛ занимают седьмую строчку в турнирной таблице.
Считаю, что наша команда уже адаптировалась к игре в Премьер-лиге. Уже нет того излишнего волнения, которое было в первых матчах.
Думаю, что мы на верном пути. Впереди еще много матчей и я надеюсь, что продолжим играть в футбол, который от нас требует тренерский штаб.
Бежим вперед даже при 2:0 и 3:0? Тренер всегда подчеркивает, что стоит гнуть свою линию и никогда не останавливаться.
Необходимо по максимуму выжимать из каждого эпизода. Когда играем на удержание счета, тогда ощущаем проблемы.
Тем не менее, «Металлист 1925» прекратил борьбу в Кубке Украины уже на стадии 1/8 финала.
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