Хавбек новичка УПЛ заявил, что команда уже адаптировалась к элите

Антон Савин / Фото - Металлист 1925

Полузащитник «Металлиста 1925» Антон Савин поделился мнением о выступлениях команды в элитном дивизионе. Дебютанты УПЛ занимают седьмую строчку в турнирной таблице.

Думаю, что мы на верном пути. Впереди еще много матчей и я надеюсь, что продолжим играть в футбол, который от нас требует тренерский штаб.

Бежим вперед даже при 2:0 и 3:0? Тренер всегда подчеркивает, что стоит гнуть свою линию и никогда не останавливаться.

Необходимо по максимуму выжимать из каждого эпизода. Когда играем на удержание счета, тогда ощущаем проблемы.