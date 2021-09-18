Хавбек «Полесья» признался, что не прочь поработать в сфере IT
Полузащитник «Полесья» Дмитрий Шастал рассказал о своих планах на будущее.
Однажды будете работать в IT?
«Не исключаю – футбольная жизнь не слишком долгая.
Это интересная сфера. Только проблема в том, что с возрастом будет сложнее изучать что-то новое. Боюсь, что нужно уже сейчас браться за IT, чтобы потом не было поздно. В целом эта деятельность нравится.
Можно найти себя и в отрасли развлечений. Например, стать стримером. Это тоже очень классно. Я даже себя пробовал в этом».
И как?
«Это было в начале лета. Купил камеру, стримил свою игру. Но консоль не потянула дальше».
Между тренировками и хобби находите время на чтение книг?
«Честно говоря, если рассматривать книгу как источник образования, то сейчас слишком много этих источников.
Я падкий на эти вещи, обычно отдаю предпочтение видео на YouTube. Узнаю информацию оттуда. Если рассматривать книгу как способ развлечения – у меня мало времени, чтобы просто прилечь и почитать книгу».
Политика, общественная жизнь – вам это интересно?
«Пытаюсь быть в теме, насколько это возможно. Может, я не особо компетентен, но мне это нравится, и я стараюсь интересоваться этим».
Ваш путь в футбол не был легким. Случается, что все равно задумываетесь об уходе из профессионального спорта?
«Конечно. Мне как-то Олег Федорчук сказал, что не сомневается только глупец. Умный человек должен постоянно мыслить критически, постоянно сомневаться. Но в хорошем смысле этого слова – не терять уверенность.
Сейчас меньше думаю об уходе, но хватает переживаний по этому поводу».
Ранее «Полесье» смогло впервые в сезоне отобрать очки у «Металлиста», сыграв вничью.
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