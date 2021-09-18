Хавбек «Полесья» признался, что не прочь поработать в сфере IT

Дмитрий Шастал / фото - FootBoom

Полузащитник «Полесья» Дмитрий Шастал рассказал о своих планах на будущее.

Однажды будете работать в IT?

Это интересная сфера. Только проблема в том, что с возрастом будет сложнее изучать что-то новое. Боюсь, что нужно уже сейчас браться за IT, чтобы потом не было поздно. В целом эта деятельность нравится.

Можно найти себя и в отрасли развлечений. Например, стать стримером. Это тоже очень классно. Я даже себя пробовал в этом».