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Хавбек «Полесья» рассказал, по какой причине не поехал на матч ЛЕ с «Динамо»

Алексей Михайличенко хотел взять молодого игрока на выезд
Футбол Лига Европы UEFA
17:00
Хавбек «Полесья» рассказал, по какой причине не поехал на матч ЛЕ с «Динамо»
Денис Янаков / Фото - ФК Заря

Полузащитник «Полесья» Денис Янаков в эфире YouTube-канала «Sport Arena» рассказал о том, как в 2019 году тогдашний тренер «Динамо» Алексей Михайличенко хотел взять футболиста на матч Лиги Европы против «Копенгагена».

Я плотно тренировался с первой командой «Динамо», когда был Михайличенко тренером. Потому что в дубле был самым старшим, фактически из 5 тренировочных дней – 3 проводил с первой командой.

Был матч против «Копенгагена» в ЛЕ. Я был готов лететь. Собираемся вечером, потренировались, идем ужинать. Мне Михайличенко говорит, чтобы я готовился лететь на матч. А я говорю: «Так меня же даже не заявили». И Михайличенко потом встряхивал администратора.

Я уже обрадовался, а так получилось, что меня не заявили. Не то, что забыли. Заявляли других, а я вернулся тогда из аренды в киевском «Арсенале». Ребят заявляли до момента, когда я пришел. То есть об этом даже никто не подумал. Думали, что заявили.

Ранее агент хавбека «Динамо» заявил, что предложения по его клиенту от клубов из Турции и Хорватии не устроили киевский клуб.

Сергей Стаднюк
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Теги

Денис Янаков Динамо Киев Алексей Михайличенко Копенгаген Полесье

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