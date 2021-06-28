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Хавбек Португалии: «Бельгии повезло, у них не было ни одного момента»

Один точный дальний удар отправил бельгийцев в 1/4 Евро-2020
Футбол Евро-2020
07:45
Хавбек Португалии: «Бельгии повезло, у них не было ни одного момента»
Жоау Палинья / фото - Ojogo

Полузащитник лисабонского «Спортинга» и сборной Португалии Жоау Палинья, неожиданно для всех вышедший в стартовом составе против Бельгии, поделился с официальным сайтом UEFA впечатлениями от вылета своей команды:

«Мы создали больше моментов, чем Бельгия. В первом тайме нам удавалось хорошо контролировать игру. У Бельгии не было ни одного момента, кроме гола. Мы возвращаемся в Португалию с чувством огромного разочарования, потому что этот результат — не то, чего мы хотели.

Нам нужно было сравнивать счет, и мы настойчиво пытались переломить ситуацию на протяжении всего второго тайма. У нас было несколько отличных моментов, но мы не забили. Бельгии сегодня повезло.

Мы хотели большего. Мы всегда стремимся к победе на любом турнире. Несмотря на то, что мы маленькая страна, нам удалось выиграть Евро и Лигу наций. Это говорит об уровне нашей команды. Нам надо смотреть вперед».

После шедеврального гола Торган Азара под занавес первого тайма, сборная Бельгии закрылась в своей штрафной и вторую половину встречи защищала свое преимущество. В редкие атаки выбегали Ромелу Лукаку и Эден Азар, пока остальная команда оставалась на своей половине поля.

Возможно, такое поражение – это наказание судьбы для Палиньи, который неаккуратно пошел в подкат и травмировал лидера бельгийцев Кевина Де Брюйне, но возможно, что Португалии нужно было просто лучше реализовывать свои моменты.

Бельгия выбила Португалию из чемпионата Европы. Как это было.

Павел Харченко
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Теги

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