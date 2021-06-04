Мбаппе рассказал, почему отказал «Реалу»
Хавбек ПСЖ: «Мбаппе никому ничего не говорит о своем будущем»
Уже этим летом форвард может сменить клубную прописку
16:48
Пабло Сарабия / фото - Getty Images
Полузащитник ПСЖ Пабло Сарабия прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Килиана Мбаппе из парижского клуба. В интервью порталу Goal хавбек заявил, что нападающий никому из команды ничего не рассказывает по поводу этого.
«Он ничего нам не говорит о своем будущем. Сейчас он сосредоточен на Евро, как и все мы, кто участвует в этом турнире летом. Только Мбаппе и ПСЖ знают всю ситуацию».
Напомним, Мбаппе рассказал, почему отказал «Реалу».
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