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Хавбек ПСЖ: «Мбаппе никому ничего не говорит о своем будущем»

Уже этим летом форвард может сменить клубную прописку
Футбол Лига 1 (Франция)
16:48
Хавбек ПСЖ: «Мбаппе никому ничего не говорит о своем будущем»
Пабло Сарабия / фото - Getty Images

Полузащитник ПСЖ Пабло Сарабия прокомментировал слухи о возможном уходе форварда Килиана Мбаппе из парижского клуба. В интервью порталу Goal хавбек заявил, что нападающий никому из команды ничего не рассказывает по поводу этого.

«Он ничего нам не говорит о своем будущем. Сейчас он сосредоточен на Евро, как и все мы, кто участвует в этом турнире летом. Только Мбаппе и ПСЖ знают всю ситуацию».

Напомним, Мбаппе рассказал, почему отказал «Реалу».

Михаил Рыбак
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Теги

ПСЖ Килиан Мбаппе

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