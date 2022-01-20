Месси не попал в заявку сборной Аргентины на матчи отбора на ЧМ-2022
Хавбек ПСЖ: «Месси проходит адаптацию. Он еще покажет, что является отличным футболистов»
Аргентинец проводит далеко не лучший сезон
16:30
Лионель Месси / Фото: Getty Images
Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия высказал свое мнение о звездном форварде парижан Лионеле Месси. Его цитирует Marca.
– В ПСЖ вы встретились с Месси. Что можете о нем сказать?
– Я не так много общался с ним, но с самого начала он очень хорошо ко мне относился.
В спорте любому игроку нужно время на адаптацию. Сейчас Месси проходит ее, но я уверен, что он покажет, что является отличным футболистом.
Ранее сообщалось, что Месси не попал в заявку сборной Аргентины на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022.