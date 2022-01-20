Хавбек ПСЖ: «Месси проходит адаптацию. Он еще покажет, что является отличным футболистов»

Лионель Месси / Фото: Getty Images

Полузащитник «ПСЖ» Пабло Сарабия высказал свое мнение о звездном форварде парижан Лионеле Месси. Его цитирует Marca.

– Я не так много общался с ним, но с самого начала он очень хорошо ко мне относился.

В спорте любому игроку нужно время на адаптацию. Сейчас Месси проходит ее, но я уверен, что он покажет, что является отличным футболистом.