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Хавбек «Реала»: «Буду рад разделить раздевалку с Мбаппе»

В мадридском клубе ожидается звездное пополнение
Футбол В Европе
16:48
Хавбек «Реала»: «Буду рад разделить раздевалку с Мбаппе»
Килиан Мбаппе / Фото: Twitter

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио высказался о потенциальных трансфер Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда в мадридский клуб. Его цитирует Marca.

«Мбаппе и Холанд перейдут в «Реал»? Прежде всего давайте подождем и посмотрим, перейдут ли они… Мы закончим сезон, а потом посмотрим. Я концентрируюсь на себе и на том, что сейчас происходит в команде. «Реал» всегда приглашает лучших, и я готов играть здесь с кем угодно.

Я хотел бы играть с лучшими. Мбаппе — игрок, который многое показал и надеется перейти сюда. Если он приедет, буду рад разделить с ним раздевалку, мы очень хорошо поладим»


Напомним, уже на следующей неделе «Реал» встретится с ПСЖ в Лиге чемпионов.

Петр Приходько
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Теги

Килиан Мбаппе Реал Мадрид (футбол) ПСЖ

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