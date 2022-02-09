ПСЖ готов подписать Холанда в случае ухода Мбаппе
Хавбек «Реала»: «Буду рад разделить раздевалку с Мбаппе»
В мадридском клубе ожидается звездное пополнение
Килиан Мбаппе / Фото: Twitter
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио высказался о потенциальных трансфер Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда в мадридский клуб. Его цитирует Marca.
«Мбаппе и Холанд перейдут в «Реал»? Прежде всего давайте подождем и посмотрим, перейдут ли они… Мы закончим сезон, а потом посмотрим. Я концентрируюсь на себе и на том, что сейчас происходит в команде. «Реал» всегда приглашает лучших, и я готов играть здесь с кем угодно.
Я хотел бы играть с лучшими. Мбаппе — игрок, который многое показал и надеется перейти сюда. Если он приедет, буду рад разделить с ним раздевалку, мы очень хорошо поладим»
Напомним, уже на следующей неделе «Реал» встретится с ПСЖ в Лиге чемпионов.
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