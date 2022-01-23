Хавбек «Реала»: «Мы должны быть довольны ничьей с «Эльче»
Полузащитник «Реала» Лукас Васкес прокомментировал для AS ничью в матче с «Эльче» (2:2):
«Мы должны быть довольны результатом, потому что проигрывали 0:2, но проявили мужество и стремление к победе.
Нам не хватало точности в наших действиях. Шансы победить были.
Глупо было бы освистывать Бензема за то, что он не забил пенальти, и аплодисменты «Бернабеу» стали прекрасным жестом. Он забьет в следующий раз.
Возможно, сказалась наша усталость. Когда соперник повел, то сел в защиту, стал убивать время, и это дорого нам обошлось. Но мы продолжим биться за чемпионство».
«Сливочные» проигрывали с разницей в два мяча к 80-й минуте, но смогли совершить камбэк, забив второй свой мяч в дополнительное время.
Примечательно, что мадридцы нанесли почти в 10 раз больше ударов, чем их оппоненты.
Напомним, Бензема впервые в клубной карьере не реализовал пенальти.
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