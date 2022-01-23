Хавбек «Реала»: «Мы должны быть довольны ничьей с «Эльче»

«Сливочные» вырвали одно очко в компенсированное время

Лукас Васкес / фото - Real Madrid CF

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес прокомментировал для AS ничью в матче с «Эльче» (2:2):

«Мы должны быть довольны результатом, потому что проигрывали 0:2, но проявили мужество и стремление к победе. Нам не хватало точности в наших действиях. Шансы победить были. Глупо было бы освистывать Бензема за то, что он не забил пенальти, и аплодисменты «Бернабеу» стали прекрасным жестом. Он забьет в следующий раз. Возможно, сказалась наша усталость. Когда соперник повел, то сел в защиту, стал убивать время, и это дорого нам обошлось. Но мы продолжим биться за чемпионство».

«Сливочные» проигрывали с разницей в два мяча к 80-й минуте, но смогли совершить камбэк, забив второй свой мяч в дополнительное время.

Примечательно, что мадридцы нанесли почти в 10 раз больше ударов, чем их оппоненты.

Напомним, Бензема впервые в клубной карьере не реализовал пенальти.