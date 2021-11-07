Хавбек «Руха»: «Казалось, спасли безнадежно проигранный матч с 0:3. Чувствуем досаду»

Валерий Федорчук / Фото - Футбол 1/2/3

Полузащитник «Руха» Валерий Федорчук поделился эмоциями после упущенного камбэка с 0:3 в матче 14-го тура УПЛ против «Черноморца» (3:4).

Не помню, чтобы в моей карьере еще был поединок, когда мы отыгрались, проигрывая 0:3, а я к тому же записал в свой актив «дубль». Кстати, мой первый гол в поединке с одесситами оказался двадцатым забитым в УПЛ. Но когда, казалось, что все самое худшее позади, в концовке не уследили за контрвыпадом «моряков».

Кто виноват? Разбор поединка еще впереди, пока же преобладает чувство досады. Ведь мы вернулись в игру, спасли, создалось впечатление, безнадежно проигранный матч. Поэтому вдвойне обидны такие поражения.