Хавбек «Руха»: «Казалось, спасли безнадежно проигранный матч с 0:3. Чувствуем досаду»
Полузащитник «Руха» Валерий Федорчук поделился эмоциями после упущенного камбэка с 0:3 в матче 14-го тура УПЛ против «Черноморца» (3:4).
Для меня это был 250 поединок в элитном дивизионе в составе разных команд, однако не удалось отметить этот юбилей положительным результатом. Хотя если бы все закончилось ничьей, то принимая во внимание, как разворачивались события на поле, это было бы для «Руха» как победа.
Не помню, чтобы в моей карьере еще был поединок, когда мы отыгрались, проигрывая 0:3, а я к тому же записал в свой актив «дубль». Кстати, мой первый гол в поединке с одесситами оказался двадцатым забитым в УПЛ. Но когда, казалось, что все самое худшее позади, в концовке не уследили за контрвыпадом «моряков».
Кто виноват? Разбор поединка еще впереди, пока же преобладает чувство досады. Ведь мы вернулись в игру, спасли, создалось впечатление, безнадежно проигранный матч. Поэтому вдвойне обидны такие поражения.
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