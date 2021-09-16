Воспитанник структуры «Сити» рассказал о своих целях в «Рухе»
Хавбек «Руха»: «Хорошее настроение после «Зари», но в Чернигове нас ждет непростой матч»
В прошедшем туре УПЛ львовяне сумели отобрать очки у луганчан
Валерий Федорчук / Фото - ФК Рух
Полузащитник «Руха» Валерий Федорчук поделился ожиданиями от матча восьмого тура украинской Премьер-лиги против «Десны». Слова хавбека передает пресс-служба львовян.
У команды хорошее настроение после матча с «Зарей». Мы понимаем, что, возможно, отпустили эту игру. Но луганчане – хороший соперник, поэтому считаем этот результат положительным.
Сейчас спокойно готовимся к следующей игре против «Десны», нужно разобрать нашего следующего соперника. В Чернигове нас ждет непростой матч.
Ранее один из лидеров «Десны» заявил о желании выступать за сборную Украины.
Комментарии 0