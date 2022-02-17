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Хавбек «Руха»: «После начала войны на Донбассе и аннексии Крыма в Украине привыкли к угрозе»

Аргентинец считает, что во Львове безопаснее чем в Буэнос-Айресе
Футбол Украинская Премьер-лига
12:50
Хавбек «Руха»: «После начала войны на Донбассе и аннексии Крыма в Украине привыкли к угрозе»
Фото: ФК Рух

Хавбек «Руха» Фабрисио Альваренга поделился мнением о ситуации в Украине на фоне информации о возможном наступлении России. Слова аргентинца приводит lanacion.com.ar:

Люди говорят, но во Львове супертихо. Люди не боятся. Все спокойно, военных на улицах нет. Правда, что я и моя семья не беспокоимся. Мы чувствуем себя спокойно.

Мы не получали никаких рекомендаций по безопасности. После начала войны на Донбассе и аннексии Крыма люди здесь привыкли к угрозе. Они воспринимают это как нечто обыденное.

Во Львове много националистов, они не хотят иметь ничего общего с россиянами. Когда играл в Киеве, большинство разговаривали на русском. Я больше овладел русским языком, чем украинским. В глубинке во Львове больше украинских корней, они не хотят, чтобы кто-то говорил на русском. Мне нужно было учить украинский. Разница между языками, как у португальского с испанским. В украинской глубинке националистические настроения сильнее.

Я не боюсь, потому что во Львове нормальная ситуация. Не о чем волноваться. Здесь безопаснее, чем во многих местах Буэнос-Айреса.

Я планирую остаться здесь из-за денег и безопасности. Спокойствие имеет основополагающее значение для меня и моей семьи. Если я уеду из Украины, то не из-за войны с Россией, а по футбольным причинам.

Напомним, что Альваренга получил серьезную травму. Отметим, что «Рух» покинул американский игрок.

Олег Шумейко-младший
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