Хавбек «Руха»: «В плане организации игры «Заря – лучшая команда УПЛ»

Остап Притула / Фото: Футбол 24

Полузащитник «Руха» Остап Притула прокомментировал ничью в матче 7-го тура УПЛ с «Зарей» (1:1).

— Понимали, что будет очень сложно. В плане организации игры «Заря», наверное, лучшая команда премьер-лиги.

Но мы не смотрим на имена соперников, концентрируемся на своей игре. В каждом матче хотим побеждать. Сегодня мы были близки к этому, но стоит отдать должное «Заре».