Кучук пожаловался на усталость игроков «Руха» после двухнедельной паузы
Хавбек «Руха»: «В плане организации игры «Заря – лучшая команда УПЛ»
Но львовяне отобрали очки у подопечных Скрипника
12 сентября 18:30
Остап Притула / Фото: Футбол 24
Полузащитник «Руха» Остап Притула прокомментировал ничью в матче 7-го тура УПЛ с «Зарей» (1:1).
— «Рух» встречался с одним из самых серьезных соперников на старте чемпионата.
— Понимали, что будет очень сложно. В плане организации игры «Заря», наверное, лучшая команда премьер-лиги.
Но мы не смотрим на имена соперников, концентрируемся на своей игре. В каждом матче хотим побеждать. Сегодня мы были близки к этому, но стоит отдать должное «Заре».
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