Де Дзерби хочет подписать два игрока на одну позицию
Хавбек «Сассуоло»: «Де Дзерби заслуживает того, чтобы стать лучшим тренером»
Мануэль Локателли – о переходе специалиста в «Шахтер»
21:58
Мануэль Локателли / фото - Getty Images
Полузащитник «Сассуоло» и сборной Италии Мануэль Локателли в интервью порталу Calciomercato прокомментировал переход Роберто Де Дзерби в «Шахтер».
«Роберто Де Дзерби и Роберто Манчини похожи в тактическом плане, но очень разные в остальном.
Жаль, что тренер уехал из Италии, я желаю ему удачи. Он может стать лучшим международным тренером. Я желаю ему этого, и он этого заслуживает».
Напомним, Де Дзерби хочет подписать два игрока на одну позицию.
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