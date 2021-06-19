Хавбек сборной Аргентины присоединится к «Атлетико» по окончании Копа Америка

«Матрасники» заплатят итальянскому клубу за игрока 35 миллионов евро

Родриго Де Пауль / Фото - Mundoalbiceleste.com

Полузащитник «Удинезе» Родриго Де Пауль станет игроком «Атлетико». Об этом сообщает в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже согласовали переход за 35 млн евро. По завершении Копа Америка хавбек сборной Аргентины прилетит в Мадрид для прохождения медобследования и подписания необходимых документов.

В прошедшем сезоне Де Пауль провел 38 матчей на клубном уровне. В них ему удалось отличиться 9 голами и 11 результативными передачами.

В матче против Уругвая на Кома Америка Аргентина добыла минимальную победу (1:0).