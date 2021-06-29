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Хавбек сборной Чехии пожаловался, что матч четвертьфинала Евро-2020 с Данией придется проводить в Баку

Одна из нетоповых сборных выйдет в полуфинал турнира
Футбол Евро-2020
29 июня 21:59
Хавбек сборной Чехии пожаловался, что матч четвертьфинала Евро-2020 с Данией придется проводить в Баку
Фото: Twitter

Полузащитник сборной Чехии Антонин Барак высказался о грядущем матче с Данией в 1/4 финала Евро-2020. Его слова приводит Ceska televize.

«Очень жаль, что в четвертьфинале мы не можем сыграть где-то, кроме Баку. Наши болельщики и семьи не смогут приехать. Для меня это непонятно. Даже сейчас я не могу с этим смириться и принять это.

Даже если бы мы играли в Копенгагене, да, это домашний матч для соперника, но там были бы наши близкие и часть болельщиков. И матч был бы совсем другим.

Матч в 2017-м в Азербайджане? Было непросто. Мы долго добирались, были другие условия и погода, и это создавало нам проблемы. Но это Евро. Тут каждая игра может стать последней, как и для датчан.

Мы не можем позволить себе думать, что мы в невыгодном положении. Мы с нетерпением ждем матча и должны думать о нем с таким настроем, что мы справимся. Мы должны лучше приспособиться к условиям и сопернику».


Матч 1/4 финала Евро-2020 Чехии и Дании состоится 3-го июля.

Петр Приходько
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Теги

сборная Чехии (футбол) сборная Дании (футбол)

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