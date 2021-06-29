Хавбек сборной Чехии пожаловался, что матч четвертьфинала Евро-2020 с Данией придется проводить в Баку

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Полузащитник сборной Чехии Антонин Барак высказался о грядущем матче с Данией в 1/4 финала Евро-2020. Его слова приводит Ceska televize.

Даже если бы мы играли в Копенгагене, да, это домашний матч для соперника, но там были бы наши близкие и часть болельщиков. И матч был бы совсем другим.

Матч в 2017-м в Азербайджане? Было непросто. Мы долго добирались, были другие условия и погода, и это создавало нам проблемы. Но это Евро. Тут каждая игра может стать последней, как и для датчан.

Мы не можем позволить себе думать, что мы в невыгодном положении. Мы с нетерпением ждем матча и должны думать о нем с таким настроем, что мы справимся. Мы должны лучше приспособиться к условиям и сопернику».