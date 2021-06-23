Форвард сборной Дании: «Смогли надломить Россию»
Хавбек сборной Дании – о разгроме России: «Мы объединили нашу страну»
Васс высказался о выходе команды в плей-офф Евро-2020
Фото: Getty Images
Полузащитник сборной Дании Даниэль Васс высказался о победе над Россией (4:1) в матче 3-го тура Евро-2020. Его слова приводит BR.
«Мы снова объединили Данию. Все гуляют на улицах, празднуют, радуются победе своей команды. Это действительно приятное чувство. У нас была возможность отдохнуть, расслабиться
Напомним, Дания сыграет с Уэльсом в матче 1/8 финала Евро-2020.
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