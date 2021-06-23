Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Хавбек сборной Дании – о разгроме России: «Мы объединили нашу страну»

Васс высказался о выходе команды в плей-офф Евро-2020
Футбол Евро-2020
18:55
Хавбек сборной Дании – о разгроме России: «Мы объединили нашу страну»
Фото: Getty Images

Полузащитник сборной Дании Даниэль Васс высказался о победе над Россией (4:1) в матче 3-го тура Евро-2020. Его слова приводит BR.

«Мы снова объединили Данию. Все гуляют на улицах, празднуют, радуются победе своей команды. Это действительно приятное чувство. У нас была возможность отдохнуть, расслабиться

Напомним, Дания сыграет с Уэльсом в матче 1/8 финала Евро-2020.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Дании (футбол) сборная России (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Фонсека не против возглавить сборную России
Фонсека не против возглавить сборную России
Футбол В Европе
11:28
Черчесова могут уволить из сборной России
Черчесова могут уволить из сборной России
Футбол В Европе
22 июня 18:10
Дания забила четыре мяча на Евро впервые за 37 лет
Дания забила четыре мяча на Евро впервые за 37 лет
Футбол Евро-2020
22 июня 17:10
Тренер сборной России: «Мы видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти»
Тренер сборной России: «Мы видим и свет в конце тоннеля, и дверь, куда идти»
Футбол В Европе
22 июня 13:28
«Дилетанты! Хуже на Евро-2020 нет». Экс-катмен Усика и Ломаченко жестко раскритиковал сборную России
«Дилетанты! Хуже на Евро-2020 нет». Экс-катмен Усика и Ломаченко жестко раскритиковал сборную России
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 12:32
Боец MMA о России на Евро-2020: «Кучка миллионеров бегает – да хоть золотом засыпьте. Да ну их к черту»
Боец MMA о России на Евро-2020: «Кучка миллионеров бегает – да хоть золотом засыпьте. Да ну их к черту»
MMA
22 июня 12:16

Новости: Футбол

Форвард «Шахтера»: «С Де Дзерби все интенсивнее, чем с Каштру»
Форвард «Шахтера»: «С Де Дзерби все интенсивнее, чем с Каштру»
Украинская Премьер-лига
20:40
Евро 2020. Испания уничтожает Словакию. Онлайн трансляция прямо сейчас
LIVE Евро 2020. Испания уничтожает Словакию. Онлайн трансляция прямо сейчас
ЕВРО-2020
20:31
Степаненко: «Моя жена, Кривцова и Матвиенко – такие, чтобы поболеть, но и чтобы где-то налили»
Степаненко: «Моя жена, Кривцова и Матвиенко – такие, чтобы поболеть, но и чтобы где-то налили»
Евро-2020
20:26
Экс-форвард сборной Украины: «Беланов сказал, что все в шоке от «сине-желтых»
Экс-форвард сборной Украины: «Беланов сказал, что все в шоке от «сине-желтых»
Сборная Украины
20:24
Евро 2020. Швеция - Польша. Форсберг открыл счет. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Швеция - Польша. Форсберг открыл счет. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
20:04
Официально. Юрченко и Иванисеня покинут «Зарю»
Официально. Юрченко и Иванисеня покинут «Зарю»
Украинская Премьер-лига
20:02
Ордец: «Ни разу не пожалел, что уехал в Россию»
Ордец: «Ни разу не пожалел, что уехал в Россию»
Украинские легионеры
19:49
Молодой хавбек продлил контракт с «Вересом»
Молодой хавбек продлил контракт с «Вересом»
Украинская Премьер-лига
19:36
Косовский: «Ворскла» хочет заявить группу перспективных ребят»
Косовский: «Ворскла» хочет заявить группу перспективных ребят»
Украинская Премьер-лига
19:28
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
8
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости