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Хавбек сборной Эстонии пополнил «Верес»

Ровенский клуб арендовал 22-летнего футболиста
Футбол Украинская Премьер-лига
18 января 21:43
Хавбек сборной Эстонии пополнил «Верес»
Фото - НК Верес

Полузащитник Владислав Крейда стал игроком «Вереса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

К ровенскому клубу футболист присоединился на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год с правом выкупа.

Права на Крейду принадлежат «Флоре» из его родного чемпионата. За сборную Эстонии провел 18 матчей.

Ранее «Верес» объявил о переходе защитника национальной команды Армении.

Сергей Стаднюк
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Теги

Верес сборная Эстонии (футбол)

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