Хавбек сборной Эстонии пополнил «Верес»

Ровенский клуб арендовал 22-летнего футболиста

Фото - НК Верес

Полузащитник Владислав Крейда стал игроком «Вереса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

К ровенскому клубу футболист присоединился на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год с правом выкупа.

Права на Крейду принадлежат «Флоре» из его родного чемпионата. За сборную Эстонии провел 18 матчей.

Ранее «Верес» объявил о переходе защитника национальной команды Армении.