«Верес» объявил о переходе защитника сборной Армении
Хавбек сборной Эстонии пополнил «Верес»
Ровенский клуб арендовал 22-летнего футболиста
18 января 21:43
Фото - НК Верес
Полузащитник Владислав Крейда стал игроком «Вереса». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
К ровенскому клубу футболист присоединился на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год с правом выкупа.
Права на Крейду принадлежат «Флоре» из его родного чемпионата. За сборную Эстонии провел 18 матчей.
Ранее «Верес» объявил о переходе защитника национальной команды Армении.