Пятов: «В матче с Финляндией мы не имели права на ошибку»
Хавбек сборной Финляндии: «Украина хорошо защищалась, усложнив нам задачу»
Украинцы добыли первую победу в отборе ЧМ-2022
Фото: palloliitto.fi
Хавбек сборной Финляндии Робин Лод поделился мнением о матче квалификации на чемпионат мира-2022 против национальной команды Украины (1:2).
Слова полузащитника приводит palloliitto.fi:
Я думаю, сегодня мы могли бы в некоторых моментах сыграть немного лучше и быстрее и получить больше свободных зон перед оборонительной ланкой соперников. Сегодня Украина действительно терпеливо и хорошо защищалась, усложнив нам задачу.
Не стоит переоценивать победу сборной Украины над Финляндией.