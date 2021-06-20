Хавбек сборной Польши стал самым молодым игроком в истории Евро

Рекорд Беллингема не оказался таким уж недостижимым

Каспер Козловски / Фото - Getty Images

Полузащитник сборной Польши Каспер Козловски принял участие в матче второго тура группового этапа Евро-2020 против Испании (1:1). Юный футболист вышел на замену в начале второго тайма.

Хавбеку в день поединка было 17 лет 246 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком, когда-либо участвовавшим на чемпионатах Европы.

Прошлое достижение было установлено 6 дней назад. За Англию в возрасте 17 лет и 349 дней сыграл полузащитник Джуд Беллингем.