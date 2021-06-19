Хавбек сборной Шотландии: «Понимали, что с Англией будет тяжело»

Первое набранное очко для шотландцев

Билли Гилмор / фото - The Scotsman

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Шотландии Билли Гилмор поделился с официальным сайтом UEFA впечатлениями от ничейного матча со сборной Англии в рамках группового этапа Евро-2020:

«Шикарный вечер. Парни показали потрясающий футбол. Мы понимали, что будет тяжело, однако мы вышли на поле и классно сыграли, доставив соперникам определенные проблемы. Это приятный момент. В последнем матче на «Хэмпден Парк» атмосфера была грандиозной. Это очень важный момент, так что перед встречей с Хорватией нужно основательно подготовиться».

Шотландцы занимают последнее место в своей группе, набрав только один балл, и сохраняют мизерные шансы на выход в 1/8 турнира.

Напомним, тренер англичан Гарет Саутгейт дал свой комментарий к этому матчу.