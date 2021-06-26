Хавбек сборной Швеции в матче с Украиной надеется на… погоду?

Климат тоже играет свою роль

Альбин Экдаль / фото - Eurosport

Полузащитник «Сампдории» и сборной Швеции Альбин Экдаль рассказал что может помочь его команде одолеть сборную Украины и пройти в 1/4 Евро-2020:

«Жара определенно сказывается на нашей игре. В последнем матче в Санкт-Петербурге термометр показывал 35 градусов. Я чуть сознание не потерял, когда поединок, наконец, закончился. Мы умеем и можем намного больше, чем показали в игре с Польшей. Но в такую погоду сложно качественно работать с мячом. В Глазго, где мы будем играть с Украиной, такого не будет, и мы продемонстрируем свои наилучшие качества».

Отметим, что по данным синоптиков вечером 29 июня в Глазго ожидается облачная погода с температурой 21-22 градуса.

Матч между сборными Украины и Швеции пройдет 29 июня в 22.00 на стадионе «Хэмпден парк».

Напомним, голкипер шведов заявил, что им повезло с соперником.