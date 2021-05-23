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Хавбек сборной Украины назвал ключевую задачу команды в матче с Бахрейном
Товарищеская встреча пройдет уже сегодня
17:14
Артем Бондаренко / Фото: FootBoom
Полузащитник сборной Украины Артем Бондаренко назвал задачу команды в товарищеской игре с Бахрейном.
«Хочется всегда побеждать, на всех тренировках и играх. Но эта встреча – больше подготовка, наработать, что выполняли на тренировках, постараться перенести требования тренерского штаба в игру.
Игра – чуть другая ответственность, чем на тренировке. Самая главная задача – услышать тренерский штаб и выполнять, что они хотят».
Матч с Бахрейном начнется в 21:00.