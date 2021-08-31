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Хавбек сборной Украины покинул лагерь национальной команды для подписания контракта с новым клубом

Харатин может оказаться в чемпионате Польши
Футбол Украинские легионеры
14:51
Хавбек сборной Украины покинул лагерь национальной команды для подписания контракта с новым клубом
Игорь Харатин / Фото: Football.ua

Полузащитник «Ференцвароша» и сборной Украины Игорь Харатин может оказаться в «Легии», сообщает ресурс Legia.Net.

Известно, что Харатин уже отправился на медицинское обследование в Польшу, покинув расположение сборной Украины. После прохождения медосмотра и подписания контракта Харатин снова вернется в сборную Украины.

Сборная Украины готовится к матчу отбора ЧМ-2022 против Казахстана. 

Онлайн трансляция матча Казахстан – Украина.

Петр Приходько
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Теги

Игорь Харатин Ференцварош Легия

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