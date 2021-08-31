«Ференцварош» с Харатиным забил четыре мяча «Дебрецену», уступая по ходу встречи
Хавбек сборной Украины покинул лагерь национальной команды для подписания контракта с новым клубом
Харатин может оказаться в чемпионате Польши
14:51
Игорь Харатин / Фото: Football.ua
Полузащитник «Ференцвароша» и сборной Украины Игорь Харатин может оказаться в «Легии», сообщает ресурс Legia.Net.
Известно, что Харатин уже отправился на медицинское обследование в Польшу, покинув расположение сборной Украины. После прохождения медосмотра и подписания контракта Харатин снова вернется в сборную Украины.
Сборная Украины готовится к матчу отбора ЧМ-2022 против Казахстана.
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