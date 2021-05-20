Хавбек сборной Украины: «Разбираюсь в требованиях Шевченко и пытаюсь следовать им»

Артем Бондаренко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Артем Бондаренко поделился в интервью пресс-службе УАФ впечатлениями от работы на сборе. Хавбек получил дебютный вызов в национальную команду.

Атмосфера в сборной очень положительная, можно сказать - супер. Душа радуется. Друзья и партнеры по «Мариуполю» часто пишут, интересуются, как у меня дела. Когда я уезжал в расположение национальной команды, тренеры мариупольцев пожелали мне удачи и отметили, что все в моих силах, и при надлежащей работе все должно быть хорошо.

Играть за страну – это большая честь. Я отдаю все силы и делаю все, что от меня зависит, чтобы остаться в списке команды на Евро-2020. А дальше уже как будет.