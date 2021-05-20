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Хавбек сборной Украины: «Разбираюсь в требованиях Шевченко и пытаюсь следовать им»

Бондаренко получил дебютный вызов в национальную команду
Футбол Сборная Украины
20 мая 15:21
Хавбек сборной Украины: «Разбираюсь в требованиях Шевченко и пытаюсь следовать им»
Артем Бондаренко / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Артем Бондаренко поделился в интервью пресс-службе УАФ впечатлениями от работы на сборе. Хавбек получил дебютный вызов в национальную команду.

Все просто замечательно. Я приобретаю невероятный опыт и получаю большое удовольствие от работы как с тренерским штабом, так и с партнерами. Всегда, когда ты приходишь в новую команду, тренер ставит перед тобой какие-то свои требования и хочет, чтобы ты их выполнял. Поэтому мы слушаем, разбираемся и стараемся следовать им.

Атмосфера в сборной очень положительная, можно сказать - супер. Душа радуется. Друзья и партнеры по «Мариуполю» часто пишут, интересуются, как у меня дела. Когда я уезжал в расположение национальной команды, тренеры мариупольцев пожелали мне удачи и отметили, что все в моих силах, и при надлежащей работе все должно быть хорошо.

Играть за страну – это большая честь. Я отдаю все силы и делаю все, что от меня зависит, чтобы остаться в списке команды на Евро-2020. А дальше уже как будет.

Ранее бывший тренер «Миная» Василий Кобин рассказал, какой результат для сборной Украины на Евро будет хорошим.

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Шевченко Артем Бондаренко

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