Хавбек сборной Украины: «В «Мариуполе» фантастические условия для развития»

Артем Бондаренко / Фото: Football.ua

Хавбек «Мариуполя» Артем Бондаренко рассказал об условиях развития в клубе.

– В «Мариуполе» фантастические условия, чтобы развиваться. Твоя задача только хорошо играть в футбол, по другим нюансам о тебе позаботятся и все сделают. «Мариуполь» – хороший вариант для молодых футболистов.

- Как думаешь, удастся тебе навязать конкуренцию игрокам «Шахтера»?

– Я на такие вопросы всегда отвечаю: если хорошо работать и отдавать все силы, подходить ко всему с головой, то все возможно и все в моих руках