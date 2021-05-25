Бондаренко: «Не против провести еще сезон в «Мариуполе»
Хавбек сборной Украины: «В «Мариуполе» фантастические условия для развития»
Бондаренко выступает за приазовцев
Артем Бондаренко / Фото: Football.ua
Хавбек «Мариуполя» Артем Бондаренко рассказал об условиях развития в клубе.
- Расскажи об условиях, которые были в «Мариуполе», о тренировках и так далее.
– В «Мариуполе» фантастические условия, чтобы развиваться. Твоя задача только хорошо играть в футбол, по другим нюансам о тебе позаботятся и все сделают. «Мариуполь» – хороший вариант для молодых футболистов.
- Как думаешь, удастся тебе навязать конкуренцию игрокам «Шахтера»?
– Я на такие вопросы всегда отвечаю: если хорошо работать и отдавать все силы, подходить ко всему с головой, то все возможно и все в моих руках
Ранее Бондаренко заявил, что хотел бы провести еще один сезон в «Мариуполе».
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