Хавбек Северной Ирландии: «Знаем, насколько хороша сборная Украины»

Найалл Макгинн / Фото - BBC

Полузащитник сборной Северной Ирландии Найалл Макгинн поделился ожиданиями от товарищеского матча с Украиной. Поединок состоится сегодня, 3 июня. Слова хавбека передает пресс-служба Футбольной ассоциации Северной Ирландии.

Это важная встреча для нашего соперника, потому что игроки борются за места в составе перед крупным турниром. Думаю, они устроят нам шоу.

Но и мы уверенно себя чувствуем после матча с Мальтой. После этой победы мы хотим большего.