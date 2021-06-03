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Хавбек Северной Ирландии: «Знаем, насколько хороша сборная Украины»

Команды проведут товарищеский матч в Днепре
Футбол Сборная Украины
15:43
Хавбек Северной Ирландии: «Знаем, насколько хороша сборная Украины»
Найалл Макгинн / Фото - BBC

Полузащитник сборной Северной Ирландии Найалл Макгинн поделился ожиданиями от товарищеского матча с Украиной. Поединок состоится сегодня, 3 июня. Слова хавбека передает пресс-служба Футбольной ассоциации Северной Ирландии.

Нас ждет тяжелый матч. Мы играли с украинцами на Евро в 2016 году и знаем, насколько они хороши. У них есть довольно классные исполнители.

Это важная встреча для нашего соперника, потому что игроки борются за места в составе перед крупным турниром. Думаю, они устроят нам шоу.

Но и мы уверенно себя чувствуем после матча с Мальтой. После этой победы мы хотим большего.

Ранее по поводу матча высказался главный тренер команды Иан Бараклоу.

Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Северной Ирландии (футбол)

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