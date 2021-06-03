Тренер сборной Нидерландов забыл фамилию своего же игрока
Хавбек Северной Ирландии: «Знаем, насколько хороша сборная Украины»
Команды проведут товарищеский матч в Днепре
15:43
Найалл Макгинн / Фото - BBC
Полузащитник сборной Северной Ирландии Найалл Макгинн поделился ожиданиями от товарищеского матча с Украиной. Поединок состоится сегодня, 3 июня. Слова хавбека передает пресс-служба Футбольной ассоциации Северной Ирландии.
Нас ждет тяжелый матч. Мы играли с украинцами на Евро в 2016 году и знаем, насколько они хороши. У них есть довольно классные исполнители.
Это важная встреча для нашего соперника, потому что игроки борются за места в составе перед крупным турниром. Думаю, они устроят нам шоу.
Но и мы уверенно себя чувствуем после матча с Мальтой. После этой победы мы хотим большего.
Ранее по поводу матча высказался главный тренер команды Иан Бараклоу.
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