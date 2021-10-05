Хавбек «Шахтера»: «Динамо» оборонялось практически весь матч, а нам не хватило деталей для гола»

Майкон / Фото: ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Майкон высказался о ничьей с «Динамо» (0:0) в матче 10-го тура УПЛ. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

– Результат матча больше устраивает «Динамо», так как они опережают «Шахтер» на три очка.

– Да, судя по тому, как они играли, наверное, они так и думают. Практически весь матч они оборонялись, а мы делали все, чтобы показывать открытый футбол и постараться забить. К сожалению, не забили.

– Можно занести себе в плюс, что в играх с «Динамо» и в матче с «Интером» команда не пропускает?

– Конечно же. Это показывает наш рост, мы переживаем процесс эволюции. Хорошие игры – плоды работы. Надо продолжать в том же духе.

– Чем эта встреча отличалась от игры за Суперкубок, почему не удалось выиграть в чемпионате?

– Мы не забили. Провели хороший матч, но забить не получилось, не хватило каких-то деталей. В Суперкубке была одна игра, а в чемпионате – совсем другая, но команду все равно можно поздравить.

– Все верховые подачи выиграли защитники «Динамо». Не хватало таких нападающих, как Траоре, Дентиньо и Фернандо, которые травмированы?

– Эти футболисты важны, их отсутствие чувствуется. Понятно, что у ребят есть свои сильные стороны, но все те, кто вышел на поле, показали себя достойно.

Думаю, мы провели хороший матч и смогли показать многое из того, что готовили на тренировках