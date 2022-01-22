Хавбек «Шахтера»: «Наша цель – выигрывать все соревнования, в которых участвуем»
Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик рассказал о первых днях сборов и своих ожиданиях от второй части сезона.
Награда за лучший гол «Шахтера» в году? Да, я не игрок позиции, где нужно постоянно забивать, но тот факт, что второй год кряду смог отметиться важным голом, очень приятен и делает меня счастливым. Буду продолжать работать, чтобы забивать больше мячей и помогать «Шахтеру» всегда побеждать и выигрывать титулы – это самое важное.
Это было решение, которое нужно принимать во время игры. Я увидел свободную зону, принял мяч от Майкона, смог его провести, и очень повезло с ударом. В итоге – забитый гол, победа и титул. Я и вся команда были этому рады. Еще один трофей, который мы добыли все вместе.
Первые дни сборов? Очень важный момент в сезоне, когда ты снова готовишь себя физически, много отрабатываешь тактическую составляющую. Футболисты вспоминают, что нужно делать, в чем-то улучшаются и прибавляют. Когда начнется вторая часть чемпионата и появится игровой ритм, мы будем хорошо себя чувствовать и физически, и технически, и тактически.
Думаю, что у всех должен быть менталитет победителей. Скоро начнутся товарищеские матчи. С каждым днем тренировок мы стараемся развивать свой стиль игры, повторюсь: становиться лучше технически и тактически. Концентрируемся на второй части сезона, которая впереди, и работаем, чтобы добиваться своих целей – выигрывать чемпионат, все соревнования, в которых участвуем.
Ранее сообщалось, что экс-звезда «Шахтера» находится в шаге от трансфера в клуб МЛС.
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