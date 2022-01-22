Хавбек «Шахтера»: «Наша цель – выигрывать все соревнования, в которых участвуем»

Алан Патрик / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик рассказал о первых днях сборов и своих ожиданиях от второй части сезона.

Это было решение, которое нужно принимать во время игры. Я увидел свободную зону, принял мяч от Майкона, смог его провести, и очень повезло с ударом. В итоге – забитый гол, победа и титул. Я и вся команда были этому рады. Еще один трофей, который мы добыли все вместе.

Первые дни сборов? Очень важный момент в сезоне, когда ты снова готовишь себя физически, много отрабатываешь тактическую составляющую. Футболисты вспоминают, что нужно делать, в чем-то улучшаются и прибавляют. Когда начнется вторая часть чемпионата и появится игровой ритм, мы будем хорошо себя чувствовать и физически, и технически, и тактически.

Думаю, что у всех должен быть менталитет победителей. Скоро начнутся товарищеские матчи. С каждым днем тренировок мы стараемся развивать свой стиль игры, повторюсь: становиться лучше технически и тактически. Концентрируемся на второй части сезона, которая впереди, и работаем, чтобы добиваться своих целей – выигрывать чемпионат, все соревнования, в которых участвуем.