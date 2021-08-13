Хавбек «Шахтера»: «Не думали о «Монако», сосредоточены на матче с «Металлистом 1925»

Майкон / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Майкон прокомментировал проход «Генка» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Также бразилец отметил, что команда не думает о следующем еврокубковом сопернике и сосредоточена на матче четвертого тура УПЛ с «Металлистом 1925».

Конечно, поединок с «Александрией» оказался сложным, не лучший день для нас. Но в противостоянии с «Генком» мы показали свою силу и что такое «Шахтер». Могли забивать еще, ведь имели моменты. Будем стараться радовать наших болельщиков.

Рады, что смогли воплотить на практике то, что отрабатывали и что просил Мистер. К сожалению, пропустили гол, но потом могли забить еще несколько мячей. Это часть роста, нашей эволюции. Думаю, сыграли хорошо, но есть куда прибавлять.

Еще не думали о «Монако», ведь были полностью сконцентрированы на «Генке». Понятно, что это очень опытная европейская команда, которая уже не раз проявляла себя в Лиге чемпионов. Пока сосредотачиваемся на «Металлисте 1925» – следующем сопернике в чемпионате, а после станем думать о «Монако».