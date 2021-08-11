Хавбек «Шахтера»: «Не могу сказать, что победа над «Генком» была простой или тяжелой»

Маркос Антонио / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио высказался по поводу победы в ответном матче против «Генка» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (2:1). Также хавбек оценил соперника по следующей стадии – «Монако».

Знали о сложностях, через которые нам придется пройти в матчах с «Генком». Не скажу, что победа оказалась простой или тяжелой, но она определенно значимая. Всегда важно, когда стадион заполнен болельщиками. Поздравляю абсолютно всех, кто в этот вечер присутствовал на трибунах и поддерживал нас – эта победа для вас! Мы вместе.

К несчастью, в последней встрече чемпионата мы были не так хороши, но ее нужно было забыть и сконцентрироваться на сегодняшнем матче. Это удалось, мы прошли дальше и теперь готовимся к очередной игре в УПЛ.

«Монако»? Пока не так много знаю об этой команде, матчи с ее участием еще не смотрел. Но, вне всяких сомнений, игра будет непростой, потому что поединки такого уровня даются нелегко. Будем готовиться.