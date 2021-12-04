Хавбек «Шахтера» пообещал отплатить Мудрику

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Полузащитник «Шахтера» Артем Бондаренко поделился в эфире телеканала «Футбол» эмоциями после матча 17-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова» (6:1).

Пришлось чуть перетерпеть сложные моменты, но кто терпит, тот всегда дождется. VAR? Да, просил всех, чтобы засчитали, потому что нервничал. Миша Мудрик переживал за друга еще больше, чем переживал я. Суперголевая от него! Мы с ним сочтемся, рассчитаемся.

Вначале было сложно. Трудным был и первый тайм, и старт второго. Мне кажется, третий гол оказался переломным. Мы в конце еще прибавляли, а «Львову» было тяжеловато. Хотели забить как можно больше голов, потому что нам очень важна разница мячей, так что после каждого гола продолжали идти вперед.