Хавбек «Шахтера»: «Прекрасно знаем, как действует «Генк»

Майкон / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Майкон поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Генка». Встреча состоится уже сегодня, 3 августа.

Также необходимо принимать во внимание момент, когда мы находимся с мячом: если его потеряем, «Генк» станет проводить стремительные контратаки. Повторюсь, любой момент в игре будет важным, поэтому нужно обращать внимание на детали.

Мистер предъявляет определенные требования к футболисту на каждой позиции, не только моей. Отмечу очень большие изменения в сравнении с прошлым сезоном, когда нами руководил Луиш Каштру. Разные специалисты имеют свое видение и стиль игры, главное – понимать и выполнять все то, что говорит и просит тренер.