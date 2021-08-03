Хавбек «Шахтера»: «Прекрасно знаем, как действует «Генк»
Полузащитник «Шахтера» Майкон поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против «Генка». Встреча состоится уже сегодня, 3 августа.
Конечно же, мы внимательно просмотрели несколько поединков «Генка» и прекрасно знаем, как действует наш соперник. Это скоростная команда с очень быстрыми игроками в первой линии атаки. Мы должны быть внимательными в любом из отрезков матча. Если в какой-то миг потеряем концентрацию, можем получить контратаку на свои ворота, чего бы нам, разумеется, не хотелось.
Также необходимо принимать во внимание момент, когда мы находимся с мячом: если его потеряем, «Генк» станет проводить стремительные контратаки. Повторюсь, любой момент в игре будет важным, поэтому нужно обращать внимание на детали.
Мистер предъявляет определенные требования к футболисту на каждой позиции, не только моей. Отмечу очень большие изменения в сравнении с прошлым сезоном, когда нами руководил Луиш Каштру. Разные специалисты имеют свое видение и стиль игры, главное – понимать и выполнять все то, что говорит и просит тренер.
Игру Лиги чемпионов можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Генк» – «Шахтер» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 21:00.
Комментарии 0