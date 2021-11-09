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Хавбек «Шахтера» прокомментировал свой возможный уход из команды
Патрик заявил, что не общался с представителями «Фламенго»
Алан Патрик / Фото: Футбол 24
Хавбек «Шахтера» Алан Патрик заявил, что не общался с представителями «Фламенго» касательно своего возможного трансфера. Слова полузащитника приводит Globo.
«Хочу пояснить, что мне очень хорошо здесь, в «Шахтере». Всем известно, как я люблю «Фламенго», но я полон решимости помочь своему нынешнему клубу выиграть больше титулов.
Ни разу ни один из моих представителей не говорил с «красно-черными» о возможном трансфере».
Напомним, игрокам «Шахтера» дали 5 выходных, они вернутся к тренировкам 13-го ноября.
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