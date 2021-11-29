«Это существенно осложнило нам задачу». Тете прокомментировал победу «Шахтера» над «Ингульцом»
Хавбек «Шахтера»: «Психология Де Дзерби очень важна для нас, в матче с «Ингульцом» его не хватало»
Итальянский тренер смотрел матч с трибун из-за дисквалификации
Георгий Судаков / Фото: ФК Шахтер
Хавбек «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал отсутствие Роберто Де Дзерби в матче 16-го тура УПЛ с «Ингульцом» (1:0), который тренер пропускал из-за дисквалификации.
«Конечно, Де Дзерби для нас важен. В первую очередь его подсказы, психология.
Думаю, в этом нам немного не хватало, он нам мог помочь».
В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» и «Динамо» идут нога в ногу.