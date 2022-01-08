Хавбек «Шахтера»: «В 2022 году мы будем еще сильнее»

Алан Патрик / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик рассказал о том, как проводит отпуск. Также бразилец поделился ожиданиями от второй части сезона.

Хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку и каждого, кто проголосовал за мой гол. В 2022 году мы будем еще сильнее, чтобы как можно чаще радовать наших болельщиков.

Отпуск? Все время был в Сантусе. Очень люблю этот пляжный городок, где живет моя семья. Радуюсь тому, что рядом родные и друзья. Мы хорошо отдохнули, устраивали вечеринки, барбекю, играли в разные игры, иногда в футбол. Это помогло мне восстановиться. Жду, когда настанет время вернуться к команде. Уверен, год подарит нам много победных эмоций.