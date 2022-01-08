Хавбек «Шахтера»: «В 2022 году мы будем еще сильнее»
Полузащитник «Шахтера» Алан Патрик рассказал о том, как проводит отпуск. Также бразилец поделился ожиданиями от второй части сезона.
Лучший гол «Шахтера» в году? Очень рад такому результату! Было много важных и красивых голов в прошлом году, но, если наши болельщики выбрали именно мой, значит, он действительно лучший. Самое главное, этот гол принес нам победу в Суперкубке и подарил очередной титул. После того как посмотрел видео гола, могу сказать, он и правда хорош.
Хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку и каждого, кто проголосовал за мой гол. В 2022 году мы будем еще сильнее, чтобы как можно чаще радовать наших болельщиков.
Отпуск? Все время был в Сантусе. Очень люблю этот пляжный городок, где живет моя семья. Радуюсь тому, что рядом родные и друзья. Мы хорошо отдохнули, устраивали вечеринки, барбекю, играли в разные игры, иногда в футбол. Это помогло мне восстановиться. Жду, когда настанет время вернуться к команде. Уверен, год подарит нам много победных эмоций.
Ранее хавбек «Шахтера» Георгий Судаков заявил, что команда обязана становиться чемпионом страны.
Комментарии 0