Авторитетный портал определился с лучшим игроком матча «Шахтер» – «Шериф»
Хавбек «Шахтера»: «В конце матча с «Шерифом» что-то пошло не так, но не время опускать голову»
Антонио – об обидной ничьей в заключительном еврокубковом поединке сезона
11:23
Маркос Антонио / Фото - ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио высказался относительно ничьей в заключительном матче еврокубкового сезона против «Шерифа» (1:1).
Мы расстроены, ведь выходили на поле, чтобы победить, и старались все для этого делать. К сожалению, в конце матча все пошло не так. Однако сейчас не время опускать голову – впереди очень важная игра чемпионата с «Александрией».
Первый тайм давал большие надежды: «Шахтер» много атаковал и забил гол. Что случилось после перерыва?
К сожалению, не удалось реализовать многочисленные моменты, которые мы создавали. Это футбол, такое бывает. «Шериф» же в конце игры забил мяч и сравнял счет.
Насколько обидно пропускать такие голы на последних секундах встречи?
Это очень расстраивает. Очень обидно, ведь, считаю, мы достойно показывали себя на протяжении игры, и вот так пропустить в самом конце... Непросто, но впереди важный поединок чемпионата, нужно собраться.
Напомним, в стартовом составе «Шахтера» на матч вышло сразу семь украинцев.