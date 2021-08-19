Хавбек «Шахтера» в шаге от перехода в «Металлист»

Последние два сезона игрок провел в «Мариуполе»

Вячеслав Танковский / Фото - ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Вячеслав Танковский близок к тому, чтобы сменить клуб. Футболист прибыл в Харьков и в ближайшее время может подписать контракт с «Металлистом».

26-летний игрок прошедшие два сезона провел в аренде «Мериуполю». В летнее межсезонье отправился на сбор с «горняками».

Клуб не стал включать Танковского в заявку на сезон. Однако, по данным Trancfermarkt, он все еще имеет действующий контракт с «Шахтером» до лета 2022 года.

Ранее «Металлист» подписал бывшего полузащитника «Мариуполя» Сергея Горбунова.