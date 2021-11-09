Хавбек «Шахтера» вошел в топ-5 лучших дриблеров мира

Авторитетная организация составила список

Манор Соломон / фото - ФК Шахтер

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory назвал лучших дриблеров планеты в этом сезоне.

В топ-5 вошел израильский полузащитник Манор Соломон.

Организация составила рейтинг лучших игроков по проценту успешных обводок за 100 минут. В список вошли лишь те игроки, которые имеют хотя бы 40 попыток дриблинга в этой кампании.

Лучшие дриблеры в сезоне 21/22:

1. Адама Траоре («Вулверхэмптон») – 11,24;

2. Науэль Лухан («Универсидад де Чили») – 9,68;

3. Чидера Эджуке (ЦСКА) – 9,29;

4. Эрик де Арруда («Сеара») – 8,32;

5. Манор Соломон («Шахтер») – 8,09.

Хавбек перешел в донецкий клуб в 2019-м году из «Маккаби» Петах-Тиква.

Напомним, стало известно о дальнейших планах Дентиньо после ухода из «Шахтера».