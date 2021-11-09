Хавбек «Шахтера» вошел в топ-5 лучших дриблеров мира
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory назвал лучших дриблеров планеты в этом сезоне.
В топ-5 вошел израильский полузащитник Манор Соломон.
Организация составила рейтинг лучших игроков по проценту успешных обводок за 100 минут. В список вошли лишь те игроки, которые имеют хотя бы 40 попыток дриблинга в этой кампании.
Лучшие дриблеры в сезоне 21/22:
1. Адама Траоре («Вулверхэмптон») – 11,24;
2. Науэль Лухан («Универсидад де Чили») – 9,68;
3. Чидера Эджуке (ЦСКА) – 9,29;
4. Эрик де Арруда («Сеара») – 8,32;
5. Манор Соломон («Шахтер») – 8,09.
Хавбек перешел в донецкий клуб в 2019-м году из «Маккаби» Петах-Тиква.
Напомним, стало известно о дальнейших планах Дентиньо после ухода из «Шахтера».
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