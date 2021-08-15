Хавбек «Шахтера» заявил об амбиции сыграть за сборную Бразилии

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Полузащитник «Шахтера» Педриньо в интервью пресс-службе клуба рассказал о цели сыграть за сборную Бразилии. Также хавбек сравнил жизнь в Украине с Португалией и своей родной страной.

Конкуренция в «Шахтере»? Я всегда говорю: чтобы играть в великих командах, у тебя должны быть великие игроки, которые будут демонстрировать футбол высокого уровня.

Конечно же, понятно, что в «Шахтере» топовые игроки, конкуренция велика, но тебе нужно развивать свой личный футбол, думая о коллективных действиях. Я думаю, что главный тренер сделает свой выбор, и я, в свою очередь, буду усердно работать для того, чтобы быть одним из тех, кого он может выбрать.

Главная цель в карьере, думаю, поиграть за главную сборную Бразилии – это мечта любого бразильского игрока, я уже играл в олимпийской сборной, U-23, но мечта – это действительно стать действительно частью настоящей, взрослой, профессиональной сборной Бразилии.